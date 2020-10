Inter-Parma, le probabili: nuovo ruolo per De Vrij. Lukaku out, Conte rimedia così

Sfatare il tabù Parma a San Siro e dare continuità alla vittoria di Genova. Questo il doppio obiettivo dell’Inter di Antonio Conte, che alle 18 ospiterà i ducali al Meazza in una gara che ha sempre dato problemi. Il tecnico dovrà fare a meno di Romelu Lukaku, alle prese con un risentimento muscolare, e sembra aver deciso di utilizzare Ivan Perisic come seconda punta a fianco di Lautaro Martinez, secondo La Gazzetta dello Sport. Dietro di loro probabile l’impiego di Christian Eriksen. Nuovo ruolo per Stefan De Vrij, che scala a destra per far spazio ad Andrea Ranocchia centrale.

Queste le probabili scelte dei due tecnici:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Lautaro, Perisic. All: Conte.

Panchina: Radu, Padelli, D’Ambrosio, Bastoni, Young, Moretti, Nainggolan, Vidal, Brozovic, Carboni, Satriano, Pinamonti.