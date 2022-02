Inter, ecco perché il procedimento UEFA non preoccupa. “Non ci sono sanzioni all’orizzonte”

Inter Media and Communication ha diramato un documento ufficiale facendo riferimento all'apertura di un procedimento da parte dell'UEFA

Matteo Pifferi

Inter Media and Communication ha diramato un documento ufficiale facendo riferimento, in un passaggio ben definito, all'apertura di un procedimento da parte dell'UEFA in merito al Fair Play Finanziario. Il periodo monitorato va dal 2018 al 2021 ma, stando alle ultime indiscrezioni, l'Inter è tranquilla.

"Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza da fonti vicine alla UEFA, quello aperto nei confronti del club nerazzurro è un «procedimento standard». Una sorta di passaggio formale che non ha come obiettivo quello di sanzionare la società per il mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario. La UEFA, del resto, è conscia del fatto che le ultime stagioni siano state influenzate dalle difficoltà portate dall’emergenza Coronavirus e che tanti club – comprese altre società italiane – non siano stati in grado di rispettare i requisiti di pareggio, neanche con le nuove norme “ammorbidite” dopo l’insorgere della pandemia", spiega infatti Calcio e Finanza che rimarca come l'UEFA stia chiedendo all'Inter informazioni circa gli ultimi anni.

"La UEFA vuole raccogliere dati sui bilanci chiusi al 30 giugno 2021 e informazioni prospettiche per l’anno attualmente in corso in modo da consolidare le informazioni a sua disposizione sul calcio europeo e definire un periodo transitorio che accompagni tutte le società all’entrata in vigore del nuovo Fair Play Finanziario, nel 2024/25", aggiunge Calcio e Finanza che garantisce che non ci saranno sanzioni all'orizzonte per l'Inter. Le informazioni che verranno raccolte saranno in ogni caso utili ad inserire il club nerazzurro nel nuovo sistema di monitoraggio del futuro Fair Play Finanziario.

Fonte: Calcio e Finanza