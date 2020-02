Da Obi a Schelotto, da Comandini a Kaladze: quando il protagonista del derby è a sorpresa

Si avvicina l’appuntamento con il derby di Milano numero 225 della storia: l’Inter, che ha vinto 3 delle ultime 4 stracittadine (e che in campionato non perde dal 3-0 del 31 gennaio 2016), cerca continuità dopo il successo ottenuto contro l’Udinese. Sale l’attesa tra i tifosi nerazzurri e quelli rossoneri, per una partita che non può valere come tutte le altre, nonostante il grande divario in classifica: se la sfida di andata fu decisa da uno che i gol li fa per mestiere come Lukaku, molte volte il derby si è rivelato l’occasione per diversi gregari di mettersi in luce e regalarsi una notte da sogno.