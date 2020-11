Sky – Inter, Conte pensa al turn over. Salgono le quotazioni di Sanchez. Giocherà con…

Stanno crescendo le quotazioni di Alexis Sanchez. Da Skysport arriva questa novità sulla possibile formazione che Conte manderà in campo contro il Torino. Nella gara di domani il cileno potrebbe giocare dal primo minuto al posto di Lautaro Martinez. L’allenatore nerazzurro pensa quindi al turn over in vista della partita con il Real Madrid.

Quindici i giocatori che erano partiti per le Nazionali e con due gare ravvicinate da gestire, il tecnico interista starebbe pensando quindi al cileno da titolare per schierare poi la Lula in Champions.

Questa la formazione che scenderebbe in campo in Meazza nella gara di domani (alle 15):

Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Barella,Young; Lukaku, Sanchez

(Fonte: Skysport)