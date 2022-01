Quote non mentono, Inzaghi ha ragione: a inizio anno Juve favorita. E 20 ottobre un’altra

Inzaghi ha parlato dei pronostici ribaltati in questi mesi. Una considerazione che trova riscontro anche nelle quote dei bookies

Redazione1908

Continua la corsa dell’Inter, che ha ottenuto in una gara tiratissima contro la Lazio l’ennesima vittoria, mantenendo così le distanze dal Milan. I nerazzurri restano in vetta alla Serie A, con un punto di vantaggio e una gara in meno rispetto alla squadra di Stefano Pioli, prima inseguitrice. Ora, però, la testa dei nerazzurri va alla Supercoppa di domani contro la Juve.

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, è tornata su giudizi di tecnici e critici, che stanno parlando di un'Inter nettamente favorita per la vittoria finale. Inzaghi ha risposto analizzando quanto la situazione sia differente rispetto a qualche mese fa: "Le altre si nascondono dietro di noi indicandoci come favoriti? Deve essere uno stimolo. Ma non serve andare a ottobre, basta vedere le dichiarazioni del 20 agosto. Mi sembra che la netta favorita, per tutti, fosse la Juve. E poi noi insieme a tutte le altre".

Una considerazione che trova riscontro anche nelle quote. Betclic ha infatti analizzato le quotazioni scudetto dello scorso 20 ottobre e la squadra favorita era il Napoli, oggi lontano sei punti (e con una partita in più). Una vittoria partenopea era data a 3.25, davanti proprio a Inter e Milan, date a 4, e con una Juventus ancora totalmente in gioco, a 4.50. Quote ben diverse da quelle odierne, che vedono l’Inter dominare a 1.30, con Milan a 5, Napoli e Atalanta a 10 e Juventus a 20.