Inter, Brozovic e Barella al raddoppio. Formalità rinnovo: cifre e tempi degli accordi

Dopo Lautaro toccherà ai due centrocampisti di Inzaghi trattare il rinnovo con l'Inter, ma la strada sembra tracciata

"Simone Inzaghi giustamente lo considera imprescindibile, il prolungamento sarebbe (sarà) la scorciatoia ideale per non infilarsi in un tunnel di incertezza. Perché se, per ipotesi oggi remota, non si arrivasse a un’intesa bisognerebbe andare alla ricerca di un sostituto. In quel ruolo è molto difficile trovare e le valutazioni schizzano come se fosse un attico più superattico in via Montenapoleone. Brozovic a zero avrebbe mercato ovunque tra le big, forse più in Spagna che in Premier, e per prolungare chiede una cifra non troppo lontana dai 6 milioni a stagione (base 5 più bonus). Siamo ad altezza Lautaro perché, inutile negarlo, se il tuo compagno guadagna quei soldi quando il precedente ingaggio era inferiore di oltre la metà, gli altri candidati si accodano e difficilmente fanno sconti. Ma quella di Brozovic per l’Inter è una partita troppo importante, un calcio di rigore da non sbagliare. E lo stesso Marotta ha chiarito che “da qui nessuno vuole andar via”. Quindi, la strada che porterà al nero su bianco non è intasata", spiega l'esperto di mercato Alfredo Pedullà su Gazzetta.it.