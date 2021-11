Bosnia, Rahimic: “Tenere a riposo Dzeko? Stupidaggini, se sta bene giocherà”

L'assistente del ct Petev confida nell'utilizzo dell'attaccante dell'Inter: "Ha fatto allenamenti speciali, speriamo sia pronto"

Ancora una volta la sosta per le Nazionali preoccupa l'Inter. Tra i calciatori particolarmente tenuti sotto osservazione dai nerazzurri c'è Edin Dzeko, fin qui sempre utilizzato da Simone Inzaghi e convocato dalla Bosnia nonostante il problema fisico accusato domenica sera contro il Milan. Elvir Rahimic, assistente del ct bosniaco Ivajlo Petev, in conferenza stampa ha escluso categoricamente l'ipotesi di tenere a riposo il centravanti per fare un favore al club nerazzurro: "Dzeko? La ripresa sta andando alla grande, ha fatto degli allenamenti speciali e speriamo tutti che sia pronto. Se l'Inter ha chiesto a Dzeko di non giocare la partita con la Finlandia? Sono stupidaggini. Se è pronto, Dzeko giocherà sia contro la Finlandia che contro l'Ucraina".