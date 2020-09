Inter, Raiola batte cassa per de Vrij: richiesto un trattamento da top per il rinnovo

Antonio Conte ritrova Stefan de Vrij: il difensore olandese, dopo aver saltato l’esordio stagionale contro la Fiorentina, è pronto a riprendersi il suo posto al centro della retroguardia nerazzurra, apparsa fin troppo vulnerabile in sua assenza. Un elemento insostituibile per il tecnico dell’Inter, sul quale costruire le fondamenta della squadra. È proprio partendo da questo status di intoccabile che Mino Raiola, suo agente, inizierà le trattative per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2023. Secondo Tuttosport, la prima richiesta dell’entourage di de Vrij è quella di ricevere un trattamento da top player:

“L’altra partita, De Vrij la giocherà a fine mercato e avrà al suo fianco uno specialista in materia, ovvero Mino Raiola, suo procuratore, che già ha provveduto a mandare “segnali” all’Inter, circa la necessità di trattare il suo assistito come un top player. Sul tavolo il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 con tanto di adeguamento dell’ingaggio, frutto delle ottime prestazioni dell’olandese sotto la gestione Conte.

In tal senso, Raiola – a margine dell’incontro propedeutico al ritorno di Andrea Pinamonti a Milano -, come sottolineato, è stato alquanto sibillino: «De Vrij non per niente è stato eletto il miglior difensore in Italia, con calma ci sarà modo di parlare del futuro tra l’Inter e Stefan». Facile pensare che Mino possa far pesare all’Inter il ruolo da insostituibile del suo assistito che – come dimostrato negli anni alla Lazio – ha un buon rendimento nella difesa a quattro mentre si esalta nella linea a tre. Il che ne ha fatto un insostituibile nei pensieri di Conte“.