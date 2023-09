Ranking Uefa aggiornato, Inter prima tra le italiane: staccate Juventus e Milan

Sono attualmente due le squadre italiane presenti nei primi dieci posti del Ranking Uefa. Aggiornata dopo il primo turno di questa fase a gironi di Champions League, la classifica vede l' Inter in ottava posizione (proiettata verso la settima occupata dal Manchester United) e la Roma in decima a pari punti (83) con il Siviglia. Guida il Manchester City campione in carica con 126 punti, davanti a Bayern Monaco (122) e Real Madrid (108).

Più staccate tutte le altre, nonostante ci sia ancora tanto margine per rivedere le posizioni. Il ranking Uefa sarà importante "per determinare le fasce che, nella prossima stagione, divideranno i club che prenderanno parte alla prima Champions League a girone unico", come ricorda Calcio e Finanza. Lontane le altre italiane, a partire dalla Juventus dodicesima con 80 punti, fino al Napoli sedicesimo (69 punti), all'Atalanta ventitreesima (56 punti) e al Milan trentatreesimo (48 punti). Chiudono la Lazio quarantesima (41 punti) e la Fiorentina sessantanovesima (22.5 punti).