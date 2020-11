Real-Inter, ecco le probabili formazioni. Conte alle prese con il grande ballottaggio

Antonio Conte dovrà fare a meno di Romelu Lukaku nell’importante gara di Champions contro il Real Madrid. Ma il tecnico nerazzurro può sorridere perché ritrova due giocatori: Milan Skriniar e Alexis Sanchez. Entrambi stamattina hanno partecipato alla rifinitura prima della partenza per Madrid. Proprio il cileno è l’indiziato numero uno per far coppia con Lautaro Martinez. Se non dovesse partire dal primo minuto, ci sarebbe Ivan Perisic in attacco. È questo il grande dubbio di Conte in questo momento. In difesa torna D’Ambrosio dal 1′ con de Vrij e Bastoni a completare la linea difensiva. Torna anche Vidal dall’inizio con Brozovic, Hakimi e Young sulle fasce. Dietro le punte il tecnico nerazzurro si affida a Barella.

(Sky Sport)