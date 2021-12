Due record per l’Inter ma anche per Lautaro: “Agguantato Icardi e superato Ronaldo”

Entrato nella ripresa, non è mancato nemmeno il gol di Lautaro Martinez. Una rete che ha regalato al Toro due record prestigiosi

"Centotre gol segnati e centouno punti conquistati. È un 2021 da urlo per l’Inter che, facendo a fette la Salernitana, ha stabilito due record che certificano la grandezza di quanto fatto in questa annata indimenticabile". Apre così l'articolo di Tuttosport in seguito alla vittoria di Salerno per un'Inter in grande forma. "Al netto di questi numeri, che comunque fotografano come l’Inter sia ormai diventata la stella polare della Serie A, c’è tanta sostanza. Sei vittorie consecutive, quattro punti (virtuali) di vantaggio sulla concorrenza e cinque gol segnati alla Salernitana (a cui vanno aggiunti il palo centrato da D’Ambrosio e almeno un’altra decina di occasioni dalle parti di Fiorillo)", si legge. Il quotidiano nota come, paradossalmente, la sosta natalizia possa cadere in un momento non favorevole, interrompendo il momento di forma straordinario.