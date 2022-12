Reggina, Fabbian: “Il gioco di Inzaghi mi aiuta. Quinto gol? L’importante era vincere”

Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 di proprietà dell'Inter, è uno delle rivelazioni della Serie B con 5 reti in 15 partite

Giovanni Fabbian , centrocampista classe 2003 di proprietà dell'Inter, è uno delle rivelazioni della Serie B con 5 reti in 15 partite. Fabbian ha parlato così a Sky dopo la vittoria della Reggina sul Brescia, propiziata dal 19enne con un gol e un assist per Menez:

"Quinto gol importante? Sì ma lo è come tutti gli altri segnati dai miei compagni. Oggi era fondamentale vincere per avvicinarci al meglio alla sfida di giovedì contro il Frosinone. Ruolo? Il gioco di Inzaghi mi aiuta, le mezzali si inseriscono e fanno quasi da prima punta, può essere una cosa che mi sta aiutando molto. Giovedì sfida al Frosinone? Sarà un match emozionante, sarà una bella partita. Siamo sotto in classifica ma manca poco, cerchiamo di dare il massimo, il pubblico ci aiuterà"