Inter a due marce: in casa o fuori cambia tutto. I numeri parlano chiaro

Differenza di rendimento. Tra l'Inter in casa e l'Inter fuori casa cambiano tante cose. L'approccio, l'atteggiamento e quindi pure i risultati. Tra le mura amiche, la squadra di Inzaghi è la migliore in Italia: 33 i punti interisti conquistati al Meazza. Meglio del Napoli di Spalletti che al Maradona ne ha fatti 31. Nelle gare casalinghe - spiega La Gazzetta dello Sport- i numeri sono importanti anche per la difesa. In 13 partite sono state subiti 6 gol. Hanno fatto meglio solo la Roma e, se si guarda all'Europa, il Barcellona.