Repubblica / Inter-Conte verso l’addio: richiesta esplicita e no buonuscita se…

Il quotidiano Repubblica spiega la situazione tra l'Inter e Antonio Conte in attesa della decisione definitiva sul futuro

Alessandro De Felice

Sono ore caldissime in casa Inter. Il futuro di Antonio Conte è tutto da scrivere con un possibile ribaltone con il cambio della guida tecnica. Se ieri filtravano voci di un clima disteso fra club e tecnico, nelle ultime ore l'atmosfera è cambiata. "È probabile che le strade dell'ex ct e del club nerazzurro si separino. O quantomeno, come si dice in statistica, è più probabile del contrario - scrive il quotidiano Repubblica -. Ma subito segue indicazione alla prudenza: nulla è definito".

Le divergenze tra la società nerazzurra e Antonio Conte riguardano il budget in vista della prossima stagione: "Zhang pretende di tagliare il monte ingaggi complessivo del 20 per cento. Questo significa cercare accordi con i giocatori per la riduzione degli stipendi (ma l'appello del presidente di rinunciare a due mensilità è caduto nel vuoto) e soprattutto fare un mercato di sacrificio: non fare a pezzi la rosa, ma se necessario vendere anche elementi pregiati. Conte al contrario vuole una squadra che possa competere per lo scudetto in Italia e che possa dire la sua anche in Europa. Posizioni difficilmente conciliabili".

Il quotidiano spiega che senza passi in avanti l'incontro chiarificatore potrebbe addirittura non esserci mai, ma trasformarsi in un summit d'addio per discutere le condizioni della separazione. Si parla della buonuscita: "Già lo scorso anno si immaginava l'Inter potesse congedare l'ex ct con un gettone d'addio fra i 6 e gli 8 milioni (molti meno comunque dei 24 lordi a stagione che percepisce per contratto). In cambio l'Inter chiederebbe all'ex ct di non allenare in serie A. Conte potrebbe salutare senza pretendere nulla se - ipotesi di divorzio più favorevole all'Inter - avesse fretta di accasarsi sulla panchina di un altro club, pronto a garantirgli un contratto altrettanto ricco".

In caso di addio all'Inter, il futuro di Conte potrebbe essere in Spagna o Inghilterra: "Ma anche sulle possibili destinazioni alternative all'Inter, certezze non ce ne sono. Il suo futuro, nel caso in cui davvero lascerà la Pinetina, potrebbe definirsi nel complesso gioco di incastri fra le panchine di mezza Europa, dal Tottenham al Real Madrid".