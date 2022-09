Retroscena Gosens, Romano: “Com’è andata col Leverkusen. E la verità su Jordi Alba”

Un interessante retroscena su Robin Gosens e la verità su Jordi Alba. Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha parlato così a The Here We Go Podcast (ITA) del mercato dei nerazzurri. Negli ultimi giorni lo spagnolo del Barcellona era stato accostato proprio alla squadra di Inzaghi per l'eventuale dopo Gosens.