Inter, riecco la zona Inzaghi: e le mosse di Simone ricordano quelle di Mourinho

E' tornata la zona Inzaghi. Come in tante occasioni nella passata stagione, l'Inter riesce a fare sua la partita all'ultimo respiro utile. Segno di una squadra che non molla mai, che ci crede fino alla fine. Merito anche dello stesso allenatore, che a Lecce negli ultimi minuti ha schierato una squadra ultraoffensiva, con ben quattro attaccante contemporaneamente in campo. Una mossa che ai tifosi dell'Inter ha ricordato quelle di Josè Mourinho:

"È tornata la zona Inzaghi e l’Inter può sorridere. Come era successo nello scorso campionato contro il Venezia e contro il Torino, ma anche in Coppa Italia contro l’Empoli o in Supercoppa Italiana, l’Inter è di nuovo letale negli ultimi minuti. Stavolta il tecnico di Piacenza può ringraziare Dumfries, che gli ha consentito con il suo tocco ravvicinato di far saltare in aria il fortino di Falcone e di conquistare i tre punti. Il successo dei nerazzurri, pur maturato al 95’, non è frutto del caso ma è un risultato fortemente cercato anche attraverso le mosse tattiche dell’ex allenatore della Lazio. Simone, infatti, ha concluso la sfida del Via del Mare con quattro attaccanti contemporaneamente sul terreno di gioco. Una mossa che agli interisti ha ricordato gli assalti all’arma bianca di José Mourinho".