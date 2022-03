Sky – Rinnovi Inter, priorità Skriniar. Da Handanovic a de Vrij e Perisic, le percentuali

Altri rinnovi in agenda in casa Inter dopo quello di Marcelo Brozovic. Ecco le percentuali per Handanovic, de Vrij, Skriniar e Perisic

Alessandro Cosattini

Altri rinnovi in agenda in casa Inter dopo quello di Marcelo Brozovic, ufficializzato oggi dal club nerazzurro. Le priorità tra i giocatori in scadenza di contratto sono sicuramente Samir Handanovic e Ivan Perisic, che il club vorrebbe trattenere anche in futuro; tra gli altri, invece, si guarda soprattutto al rinnovo di Milan Skriniar. Il difensore oggi ha parlato di questo tema in prima persona, esprimendo la sua volontà di restare all’Inter. Ecco le novità da Sky Sport sul futuro dei tre giocatori e di Stefan de Vrij, anche lui in scadenza nel 2023 come Skriniar.

“Cosa succederà con gli altri giocatori in scadenza e non solo? Ho sto percentuali indicative dei rinnovi, per capire le varie situazioni. Il prossimo di questa importanza sarà Skriniar, che ha dichiarato oggi di voler restare e al 99% sarà blindato dal club. Handanovic e Perisic sono in scadenza a giugno. Sul portiere ci sono buone sensazioni (80%), sul croato è tutto aperto, sembrava finita invece esiste la chance di tenerlo, andranno avanti i contatti nelle prossime settimane (50%). Per de Vrij vediamo in estate, ricordando che è arrivato a zero e che con un’offerta farebbe una plusvalenza. Per lui non sono da escludere sviluppi diversi ecco (50%)”, ha detto Matteo Barzaghi a Sky dall’esterno della sede nerazzurra.

(Fonte: SS24)