Handanovic, diversi sondaggi ma l’Inter vuole il rinnovo. Cosa cambia con Onana

Nel segno di Samir Handanovic. È stato il capitano il migliore in campo dell’Inter ieri sera a Bergamo con l’Atalanta

Handanovic “ha cancellato le critiche post Lazio e magari ha pure avvicinato il rinnovo di contratto. L’Inter ha già preso Onana, è il portiere di domani. Handanovic è in scadenza, una silenziosa scadenza. Eppure è stato avvicinato da alcune squadre che hanno preso informazioni. L’Inter non vuole lasciarlo partire. E presto proporrà a Samir un nuovo accordo, perché Handa viene ritenuto il miglior compagno possibile anche per dare il tempo a Onana di ambientarsi e di inserirsi nel mondo Inter. Il matrimonio sembra destinato a continuare, in fondo perdere un capitano così non sarebbe una scelta leggera da compiere. Capitano che proprio a Bergamo ha festeggiato (al meglio) la partita numero 350 in carriera in Serie A con l’Inter”, si legge.