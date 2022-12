Skriniar, Inter fa il massimo: 13 mln lordi. Psg sicuro di averlo a 0. Ora tocca a lui

Milan Skriniar non ha ancora risposto all'offerta presentata dall'Inter per prolungare il contratto: ecco la situazione

Alessandro Cosattini

Milan Skriniar non ha ancora risposto all'offerta presentata dall'Inter per prolungare il contratto. In scadenza al 30 giugno 2023, il centrale ha sul tavolo la proposta nerazzurra, ma per ora ha preso tempo per valutarla attentamente prima di decidere. In Viale della Liberazione non hanno intenzione di alzare ulteriormente l'offerta, ora è tutto nelle mani di Skriniar. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.com sul futuro del giocatore.

Skriniar, l'offerta Inter — "La parola ottimismo non è più tra quelle pronunciate con maggiore frequenza quando si parla del rinnovo di Milan Skriniar. In viale della Liberazione il mood è decisamente variato, nessuno si sbilancia più né da una parte né dall’altra, spiegando come tutto sia nelle mani del calciatore e che arrivati a questo punto nessuna sua decisione li coglierebbe alla sprovvista. I dirigenti sentono di aver prodotto il massimo sforzo economico consentito al club, a Skriniar è stato proposto un rinnovo da circa 13 milioni lordi a stagione e non si andrà oltre. Nei giorni scorsi era in programma un incontro con l’entourage del calciatore, appuntamento che hanno però rinviato per problemi di natura personale.

Gli spifferi sul PSG — L’Inter chiede al calciatore estrema chiarezza, verso il club e verso l’intera piazza. Bisogna prendere e comunicare una decisione, non si può andare oltre. E poi certi spifferi da Parigi sono giunti fino a Milano. In Francia sono convinti di aver ormai raggiunto un accordo con il calciatore sulla base di un ingaggio superiore ai 9 milioni di euro e che a giugno Skriniar raggiungerà Parigi liberandosi dall’Inter a costo zero. Un accordo di cui l’Inter però per adesso non è a conoscenza", si legge.

(Fonte: Calciomercato.com)