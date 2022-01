Inter, prossimo colpo il rinnovo di Skriniar: cifre e dettagli, c’è ottimismo

Il difensore slovacco, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023, presto inizierà i discorsi legati al prolungamento

La campagna rinnovi dell'Inter, iniziata la scorsa primavera con Bastoni e proseguita durante l'anno con Lautaro e Barella , non si ferma qui: la dirigenza nerazzurra intende blindare le colonne della squadra, e nei prossimi mesi potrebbero arrivare altri annunci. Al momento l'attenzinoe interista è tutta rivolta verso Marcelo Brozovic, in scadenza a giugno e considerato elemento imprescindibile da Inzaghi e dai vertici del club. Una volta sistemata la questione riguardante il centrocampista croato, si passerà ai calciatori con contratto valido fino al 30 giugno 2023: tra questi spiaccano i difensori Milan Skriniar e Stefan de Vrij.

Nello specifico, il prossimo calciatore che l'Inter cercherà di blindare sarà Milan Skriniar: il difensore slovacco, idolo dei tifosi nerazzurri e uno dei candidati a raccogliere l'eredità di Handanovic come capitano della squadra, non ha alcuna intenzione di lasciare Milano, e tutto lascia intendere che servirà poco per raggiungere un'intesa per il prolungamento e l'adeguamento del suo accordo. Secondo Il Giornale, nei prossimi mesi la trattativa entrerà nel vivo: "Entro i primi di aprile l'Inter conta di chiudere il rinnovo di Skriniar (in scadenza nel 2023) fino al 2026 con adeguamento dello stipendio a 4,5 milioni a stagione".