Inter, ritorno di fiamma per Kostic? La Stampa: “Sfida a West Ham e Juventus”

Il nome di Filip Kostic torna in orbita Inter? È quanto sostiene l'edizione odierna de La Stampa. Secondo il quotidiano torinese, infatti, il club nerazzurro si sarebbe mosso per l'esterno serbo, a lungo inseguito negli ultimi anni. Un profilo uscito dai radar interisti dopo l'arrivo a Milano di Robin Gosens , ma i dubbi sulla tenuta fisica del tedesco (reduce da una stagione caratterizzata dagli infortuni e da un recente affaticamento muscolare) potrebbero riaprire la pista che porta al mancino dell'Eintracht Francoforte.

Per il giocatore la concorrenza non manca di certo. Per quanto riguarda l'Italia si è fatta avanti la Juventus, anche se il club più interessato sembra essere il West Ham: "La Juve valuta con attenzione ogni ipotesi e nei giorni scorsi è tornata a sondare l'agente di Kostic per capire se ci sono ancora possibilità di riaprire la trattativa "congelata" con l'Eintracht Francoforte per l'esterno offensivo serbo. Il West Ham è avanti con l'operazione, ma non l'ha ancora chiusa e pure l'Inter si è mossa".