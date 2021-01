Verso Roma-Inter, tornano Lukaku e Vidal dal 1′: un solo dubbio per Conte, la probabile

L’Inter vuole rispondere al successo del Milan (2-0 ieri sera sul Torino a San Siro) e rialzarsi dopo la sconfitta al ‘Ferraris‘ di Marassi contro la Sampdoria. Alle 12:30, i nerazzurri di Antonio Conte saranno di scena all’Olimpico di Roma, dove se la vedranno con i padroni di casa allenati da Paulo Fonseca. I giallorossi, reduci da tre vittorie di fila, vogliono agganciare in classifica proprio l’Inter, al secondo posto a quota 36 punti e con un ritardo di quattro lunghezze dalla capolista Milan (ma con una partita in meno).

Antonio Conte ritrova Romelu Lukaku, inizialmente in panchina a Genova per un problema al quadricipite della coscia destra. Il centravanti belga torna a far coppia con Lautaro Martinez, con Sanchez che si accomoderà in panchina. Torna dall’inizio anche Arturo Vidal, che prenderà il posto di Gagliardini nel trio con Brozovic e Barella, mentre è confermata in blocco la difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.

Sulle fasce, se a destra Hakimi è sicuro di una maglia da titolare, dall’altra parte Antonio Conte ha l’unico dubbio di formazione: a contendersi il posto ci sono Matteo Darmian e Ashley Young. In leggero vantaggio c’è l’ex Parma, che potrebbe spuntarla e tornare dall’inizio a distanza di quasi un mese dall’ultima volta, ovvero dal successo casalingo di misura contro il Napoli.