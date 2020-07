Roma-Inter, le ultimissime: Conte punta sul grande ritorno. Ma la vera novità riguarda Brozovic

E’ la notte probabilmente decisiva per capire se questa Inter può davvero ambire a sperare nello scudetto fino alla fine, tentando un’impresa che per certi versi avrebbe del clamoroso. Perché c’è una sola strada per tenere aperta la porta del sogno: vincere all’Olimpico contro la Roma. E non è certamente l’impegno più agevole del mondo.

Antonio Conte decide di giocarsela con una grande novità, almeno secondo quanto riportato da Sky Sport: Brozovic, come si può vedere dalla grafica seguente, potrebbe agire da trequartista dietro le due punte. Che, con Lukaku ancora non al meglio e inizialmente in panchina, saranno Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, così come a Ferrara contro la SPAL. Torna Barella, che giocherà dal primo minuto al fianco di Gagliardini. Ecco le probabili formazioni di Roma e Inter:

ROMA

INTER

(Fonte: Sky Sport)