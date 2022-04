Romano: “Bremer, Inter favorita. Dybala, la situazione. E su Perisic filtra che…”

Tutto sul mercato dell’Inter, in entrata e non solo. Il noto giornalista Fabrizio Romano ha parlato così dei nomi caldi verso l’estate

Tutto sul mercato dell’Inter, in entrata e non solo. Il noto giornalista Fabrizio Romano ha parlato così dei nomi caldi verso l’estate per i nerazzurri a The Here We Go Podcast (ITA): “Bremer? Col Milan, con l’Inter, con la Juve, ha sempre giocato in modo eccellente. Comprensibile ci sia allerta, all’estero ci sono squadre che fanno sul serio e si muovono concretamente. È importante dire che l’Inter resta davanti a tutti. Si è mossa da tempo, è molto avanti lato giocatore, ma col Torino c’è ancora da definire l’operazione, ancora non conclusa. Non è fatta ancora, ma l’Inter resta avanti e Bremer è l’obiettivo numero uno in difesa.