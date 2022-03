Romano: “Dybala tradito dalla Juve. La porta Inter non è chiusa, gli scenari”

l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Paulo Dybala. Anche in chiave Inter

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Paulo Dybala . Anche in chiave Inter: “Dybala-PSG? La notizia di questi giorni è che Paulo lascia la Juve a zero. Da quello che so, non è fatta con l’Inter e con nessuno . Altrimenti avrebbe potuto non sedersi nemmeno al tavolo con la Juve, invece lui è stato corretto. Leggo tante cose, si parla di Inghilterra e Spagna, leggo del Liverpool. I Reds stanno facendo fatica a trovare l’accordo con Salah, vedo difficile possano fare l’offerta che si aspetta Dybala. A 6 non firma, lui alla Juve sarebbe rimasto molto volentieri, non a quelle condizioni. Vediamo i prossimi step.

Dybala è molto aperto per il futuro, lo è sempre stato. Va riconosciuto che ha fatto di tutto per restare alla Juve, quando volevano venderlo al Tottenham o allo United, ha deciso lui di restare. Non penso che ci possano essere ripensamenti, Dybala è stato tradito, l’accordo c’era. Lui aveva dichiarato che sarebbe rimasto per 5 anni, poi a dicembre il contratto non era pronto. La Juve si è tirata indietro, non è che Dybala ha ascoltato altri club. La porta Inter io non la chiuderei. Questo non vuol dire sia fatta. Dybala-Lukaku all’Inter? Fantamercato oggi, mi sembra molto difficile per gli ingaggi, poi a giugno non si sa mai”, le sue parole.