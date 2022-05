Romano: “Dybala-Inter, la verità sulla situazione. Dopo il terremoto Lukaku…”

Continui rumors su Paulo Dybala e l’Inter, ma nelle scorse ore si è parlato tanto anche di presente e futuro di Romelu Lukaku: ecco le novità

Continui rumors su Paulo Dybala e l’Inter, ma nelle scorse ore si è parlato tanto anche di presente e futuro di Romelu Lukaku. Così Fabrizio Romano , esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA) ha parlato dei due attaccanti in ottica Inter .

“Lukaku? Venerdì giornata di terremoto sul fronte Lukaku. C’è stata la sua dichiarazione dopo quella dell’agente Pastorello, ancora una volta il giocatore ha voluto chiarire la sua situazione, ma tra lui e il Chelsea la verità arriverà a fine stagione. Quando lui, Tuchel e i nuovi proprietari del Chelsea si parleranno per capire i nuovi piani del club. Ancora a oggi, il club non può ancora muoversi.

Dybala? Si dava l’affare fatto una settimana per l’Inter, si è parlato di Borussia Dortmund settimana scorsa, ora di Roma. È normale che tante squadre si informino per Dybala. L’Inter è sicuramente molto interessata, ma ancora non ha fatto un’offerta per stringersi la mano con Paulo. Resta attenta alla situazione, questo di sicuro. Come detto, nulla di fatto. Oggi tra Dybala e altri club non c’è alcun tipo di accordo”.