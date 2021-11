Nuovo stadio, c’è l’ok del Comune. Sala: “Avessimo fatto muro contro muro Inter e Milan…”

Il sindaco di Milano commenta il via libera da parte del Comune per la realizzazione del nuovo stadio

Oggi la giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan. Al Sole 24 Ore, il sindaco Beppe Sala ha commentato così il via libera del Comune: "Questo è un via libera che permetterà alle squadre di andare verso il progetto esecutivo, cosa che richiede tempo e investimenti. Dal nostro punto di vista è positivo perché abbiamo condotto le squadre ad accettare l’indice del Pgt che era la cosa che più mi stava più a cuore. Ci sarà anche molto verde. Credo che verrà fuori un nuovo parco da 50mila mq".