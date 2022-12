Sala: “San Siro? Inter e Milan vogliono nuovo impianto, seguiamo la loro volontà”

Questo il passaggio nel corso dell’intervento per ‘Passa dal BSMT, con Gianluca Gazzoli: "Su questo tema c’è sempre una linea emotiva ed una razionale che condiziona i giudizi. Il mio ruolo mi impone di essere razionale e, quindi, ammetto che non è possibile avere due impianti di certe dimensioni uno accanto all’altro. Sarebbe impossibile garantire eventi tali da sostenere la presenza di entrambi ma, anche se questo accadesse, renderebbe il quartiere invivibile. Anche a me piacerebbe puntare su San Siro, ma questo richiederebbe degli importanti adeguamenti strutturali e Milan e Inter hanno già dichiarato che preferiscono un nuovo impianto, quindi dobbiamo seguire le loro volontà. Siamo comunque ancora in una fase di valutazione, soprattutto per realizzare, eventualmente, una struttura funzionale al contesto".