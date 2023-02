Sala: “Voglio stadio a Milano. Ma avverto Inter e Milan: occhio ad andarvene perché…”

"Nuovo stadio vicino all'ippodromo? Non abbiamo parlato con Milan o Inter, a me interessa che rimanga lo stadio a Milano, meglio in quell'area. Io sono di parte, è evidente, ma dico ai rappresentati delle squadre che occhio ad andare in un altro comune, non è solo costruire ma è anche gestire lo stadio. Noi mettiamo 60-70 vigili ad ogni partita per la sicurezza e la mobilità, ne abbiamo 3mila e possiamo farlo. Un comune più piccolo che ha 10 vigili in turno di sera, come fa? Bisogna porre attenzione anche a questi aspetti anche se è il momento di accelerare. L'ultima ipotesi del Piccolo San Siro la guardo con interesse ma voglio capire se è qualcosa di reale e realistico o no, ancora non lo so."