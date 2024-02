Turnover sì, ma ragionato. Simone Inzaghi non ha nessuna intenzione di sottovalutare la gara con la Salernitana anche se 4 giorni dopo a San Siro arriva l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. "Salvo colpi di scena, il turnover ben distribuito fra le due partite dimostrerà come i nerazzurri vogliano tutto: rafforzarsi in testa al campionato, e vincere l’andata degli ottavi di Champions, rendendo meno proibitivo il ritorno a Madrid del 13 marzo. Non sarà quindi un all-in su uno dei due impegni a sacrificio dell’altro, ma un tentativo di tenere insieme tutto", sottolinea Repubblica. Vanno lette in questa direzione le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro che con i campani farà riposare qualche titolare senza stravolgere nulla.

"Probabilmente uno fra Lautaro e Thuram riposerà. Allo stadio Arechi alla mezzala partì titolare Klaassen, e non ci sarebbe da stupirsi se anche venerdì a San Siro Inzaghi decidesse di fargli fare parecchi minuti in campo. Per il resto, occhio all’infermeria. Frattesi potrebbe tornare in gruppo già oggi e venerdì potrebbe andare in panchina. Acerbi salterà sia la sfida con la Salernitana sia quella con l’Atletico, con la speranza di recuperare per la trasferta di Lecce".