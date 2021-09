Samp-Inter, formazione probabile: un dubbio sulle fasce. Sensi con Dzeko. In difesa…

L'allenatore nerazzurro comincerà da domani a fare le prime prove in vista della gara di Marassi e ha già delle certezze

Sensiha lavorato con la squadra e probabilmente partirà da titolare nella gara contro la Samp di domenica mattina. Giocherebbe alle spalle di Dzeko. La formazione sarà simile a quella che ha affrontato e battuto il Genoa nella prima giornata di campionato. Con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo. Il dubbio per ora riguarda la fascia destra: Darmian o Dumfries? L'italiano si è allenato con i compagni rimasti a Milano durante la pausa. L'olandese, in Nazionale, ha dimostrato di poter cominciare a ritagliarsi il suo spazio nell'Inter. A sinistra Dimarco sembra essere favorito su Perisic, reduce dagli appuntamenti con la Croazia. In difesa Skriniar,de Vrij e Bastoni sembrano favoriti da titolari. Al massimo potrebbe essere D'Ambrosio a giocare sul lato destro, al posto dello slovacco, dato che nei giorni scorsi è riuscito ad allenarsi al meglio con Inzaghi.