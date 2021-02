Inter, Sanchez non può sbagliare: dopo la strigliata di Conte, l’unica strada è il gol

Alexis Sanchez ha smarrito la via del gol. L’attaccante cileno non sta vivendo una delle migliori stagioni in carriera, complice una vena realizzativa non al top e i soliti problemi fisici che ne hanno condizionato l’impiego con continuità da parte di Conte. L’ex Barcellona e Manchester United è riuscito ad andare in gol in appena due occasioni nei 1.067 minuti concessi dal tecnico nerazzurro: troppo poco per chi deve insidiare il ‘Toro’ Lautaro Martinez e provare a convincere l’allenatore leccese a concedergli maggiore spazio.

Complice l’assenza certa – per squalifica – nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma martedì all’Allianz Stadium contro la Juventus, per Sanchez si profila una nuova chance dal primo minuto. Alla luce dell’ammonizione rimediata negli ultimi minuti della sfida contro i bianconeri, martedì scorso a San Siro, Conte è intenzionato a lanciarlo dall’inizio nella sfida contro la Fiorentina accanto a Romelu Lukaku. Un’altra – l’ennesima – chance a disposizione del cileno per provare a cambiare marcia ed essere decisivo.

A secco in Coppa Italia e Champions League, Sanchez è riuscito a timbrare il cartellino solo nelle sfide contro Torino e Sassuolo. Conte aspetta i gol dell’ex attaccante dello United, un’arma che può essere fondamentale nella seconda parte di stagione dall’inizio o a gara in corso per scardinare le difese arcigne e risolvere partite complicate. Ora tocca a Sanchez, già a partire dalla sfida del Franchi: il cileno è chiamato a reagire e dimostrare di essere ancora quello che ha incantato con le maglie di Udinese, Barcellona e Red Devils.