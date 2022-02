Sanchez, “nulla diletta e dura”. Dopo gli alti, il punto basso nel derby

Ci si aspettava un altro approccio alla partita da parte del cileno e, al di là del fallo di Giroud, la sua discontinuità viene messa in risalto dai media oggi

Le premesse per continuare a fare bene c'erano tutte. Perché di fatto Sanchez arriva da un periodo nel quale ha fatto bene tra il gol decisivo in Supercoppa e la doppietta in Nazionale. Ma l'approccio di ieri al derby è stato evidentemente al di sotto delle attese. Del cileno e dei suoi alti e bassi parla il quotidiano La Repubblica, sottolineando che la sua storia in nerazzurro "è fatta di ripide salite e discese repentine, esaltazione e disgrazia".

"Il pallone che ha regalato ai rossoneri la rete del pareggio l'ha perso lui, complice un intervento molto energico di Olivier Giroud, che con la punta del piede ha sottratto la palla al leggero attaccante interista e con una spallata lo ha abbattuto. Era fallo, come ha poi sostenuto Simone Inzaghi? Può darsi, ma non è questo il punto. La rovinosa caduta a terra di Sanchez, che ha contribuito al crollo dell'Inter in soli tre minuti, segna l'ennesimo punto basso di una storia - quella di Sanchez, appunto - che ha conosciuto tanti tonfi quanti acuti", si legge nell'articolo firmato da Currò.

7 gol ed 8 assist con Conte, nell'Inter dello scudetto è stato una riserva di lusso e con Inzaghi è partito dallo stesso punto, dalla panchina: "Dall'inizio della stagione in corso, il cileno ha dovuto sopportare nuovi problemi muscolari e l'intera gara in panchina contro il Sassuolo, con tanto di post polemico su Instagram, in cui si paragonava a una Lamborghini lasciata a prender polvere. Si è goduto le grandi prestazioni nelle qualificazioni ai Mondiali con la maglia del Cile, ma di nuovo è stato tormentato da nuovi problemi fisici. Ha esultato per le reti in maglia nerazzurra contro Cagliari e Salernitana in campionato, e quella di testa in Coppa Italia contro l'Empoli, appena dopo essere entrato in campo. Della rete in Supercoppa si è detto. Ma nella vita interista di Sanchez nulla diletta e dura".