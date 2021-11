Inter, via Sanchez? L’entourage: “Simeone lo valuta a gennaio. E Xavi sa che…”

L'attaccante dell'Inter potrebbe lasciare l'Italia a gennaio, sulle sue tracce due big della Liga Spagnola

Tra i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter a gennaio c'è sicuramente Alexis Sanchez . Il cileno, nell'ultimo periodo, sta trovando più spazio nella formazione di Inzaghi ma vorrebbe giocare di più e il suo alto ingaggio potrebbe far decidere di liberarsene nel prossimo mercato. Secondo quanto si legge su La Tercera, le offerte non mancano: sulle tracce di Sanchez ci sarebbero addirittura due big della Liga.

L'entourage del giocatore conferma l'interesse dell'Atletico Madrid: "Simeone lo segue da sempre e lo considera come un'alternativa perseguibile per il mercato di gennaio. È un giocatore che dà molte opzioni nel reparto offensivo, così come faceva nel River Plate quando lo allenò".

Ma l'Atletico non sarebbe l'unico top club interessato al nerazzurro. Anche il Barça del nuovo tecnico Xavi guarda con interesse a un suo ritorno: "Xavi conosce Alexis e sa che potrebbe incastrarsi perfettamente nel suo progetto. Il Barcellona si è già messo in contatto con il giocatore per conoscere le sue richieste", precisa gente vicina al giocatore. Sullo sfondo rimane anche il Marsiglia di Sampaoli che, secondo L'Equipe, potrebbe presentare un'offerta per Sanchez.