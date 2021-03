Sanchez, il jolly dell’Inter: Conte vince in una mossa. E sul contratto…

Ha avuto bisogno di tempo, anche a causa di alcuni infortuni, ma adesso Alexis Sanchez è un elemento chiave dell'Inter

Ha avuto bisogno di tempo, anche a causa di alcuni infortuni, ma adesso Alexis Sanchez è un elemento chiave dell'Inter. Lo dicono i numeri: in quattro partite sono arrivati 3 gol e un assist. Determinante a Parma con una doppietta, fondamentale a Torino dove ha pennellato un crosso sulla testa di Lautaro per il gol vittoria. "Ormai è un classico: l’Inter fatica a rompere l’equilibrio, oppure si trova ad inseguire (raramente nell’ultimo periodo…) e Conte si gioca la carta Alexis", sottolinea il Corriere dello Sport. Spesso schierato da trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro, a volte da punta proprio come a Parma.