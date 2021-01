Inter, Sanchez: “Si sbaglia nella vita. Ma bisogna rischiare. Rialziamo la testa”

Si è preso la responsabilità come quando ha battuto quel rigore. E si sa i rigori non li sbaglia solo chi non li tira. Alexis Sanchez però vuole rialzare la testa.

E sul suo profilo Instagram ha scritto un post che e serve a trovare la motivazione per ricominciare da capo: “Nella mia vita ho sbagliato tante volte come calciatore. Ho vinto e perso delle finali. I miei compagni si sono fidati di me. E per vincere bisogna rischiare e non avere paura di sbagliare. Ed è così che ho vinto quasi tutto nella mia carriera. Alziamo la testa che Questo 2021 è appena iniziato. Dammi la palla e ti faccio vincere. El Nino”.