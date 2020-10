Sky – Verso Shakhtar-Inter, Sanchez e Sensi out dalla rifinitura: possibile che Conte…

Dopo la bella e convincente vittoria ottenuta a Marassi contro il Genoa, per l’Inter di Antonio Conte è già vigilia di Champions League. Domani, infatti, i nerazzurri scendono in campo a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk (battuto ad agosto nella semifinale di Europa League per 5-0) nella seconda giornata del girone B. Serve vincere, per rimettere in sesto una situazione già complicatasi dopo il pareggio di San Siro di mercoledì scorso contro il Borussia Moenchengladbach.

La squadra ha svolto, prima della partenza per l’Ucraina, la consueta rifinitura. Rifinitura a cui, come riportato da Sky Sport, non hanno partecipato Stefano Sensi e Alexis Sanchez, non ancora al meglio fisicamente. Non è ancora chiaro se Antonio Conte li aggregherà comunque alla squadra per portarli quantomeno in panchina.

(Fonte: Sky Sport)