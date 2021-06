Sassuolo, Carnevali: “Con Marotta ho parlato di Raspadori. Ottimo rapporto con l’Inter”

Le parole dell'amministratore delegato dei neroverdi sul futuro dell'attaccante classe 2000, nel mirino anche dei nerazzurri

Il nome di Giacomo Raspadori in orbita Inter. L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha preso la parola presso il Grand Hotel di Rimini, in occasione dell'inaugurazione della sessione estiva del calciomercato, e ha parlato anche dell'interesse dei nerazzurri per l'attaccante classe 2000. Di seguito le sue dichiarazioni ai cronisti presenti: "Locatelli? Sicuramente il ragazzo ha varie richieste, ma le aveva anche l’anno scorso e siamo rimasti poi felici della sua permanenza. Vediamo cosa succederà, di richieste ne abbiamo, a maggior ragione con la vetrina Europei. Con la Juve ci sono stati da qualche giorno contatti. La Juve era già interessata, è l’unica in Italia. Non sarà facile, c’è tanto interesse su Locatelli. Averne di problemi così. 40 milioni non bastano? Non scherziamo, il valore del ragazzo è questo e sta crescendo con l’Europeo. Non va disturbato il ragazzo ora, non stiamo parlando con lui e il procuratore".