Scamacca, l’Inter non teme la concorrenza: c’è già il “sì”, Sassuolo consapevole

L'attaccante classe '99 è uno dei nomi chiacchierati in sede di mercato, ma la sua scelta è ormai stata fatta

Fabio Alampi

Gianluca Scamacca è uno dei nomi più chiacchierati del calcio italiano: l'attaccante classe '99 viene considerato il futuro del reparto avanzato della Nazionale (anche alla luce dei problemi in fase realizzativa mostrati dagli Azzurri), e sono diversi i top club italiani ed europei pronti a darsi battaglia per lui. Chi sembra essersi guadagnata una posizione privilegiata è l'Inter, che da tempo ha messo nel mirino il centravanti del Sassuolo in vista della prossima stagione. Un interesse confermato anche da Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club emiliano, che non ha nascosto il fatto che i nerazzurri si siano mossi in anticipo rispetto alla concorrenza. Un apprezzamento reciproco, tanto che Scamacca, secondo Tuttosport, "ha già detto sì ad Ausilio e lo stesso Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sa bene che, tra i suoi gioielli, sarà quello più difficile da trattenere".

L'Inter non teme la concorrenza

Per questo motivo l'Inter, forte del "sì" di Scamacca, non teme i tentativi di inserimento di altri club. Ultimi, in ordine di tempo, quelli di Milan e Napoli. I rossoneri, in particolare, secondo La Gazzetta dello Sportnei prossimi giorni potrebbe incontrare la dirigenza del Sassuolo per provare a imbastire una doppia trattativa che coinvolga sia l'attaccante classe '99 che Berardi. L'estero, invece, sembra un'ipotesi remota: Carnevali sembra "chiamare" offerte importanti da altri campionati, ma deve fare i conti prima di tutto con la volontà del ragazzo, che ha fatto capire chiaramene di voler rimanere in Italia.

Si tratta con il Sassuolo

La proposta dell'Inter, per il momento, non trova il gradimento del Sassuolo: i nerazzurri propongono un prestito con obbligo di riscatto, con l'inserimento di una o più contropartite tecniche. Gli emiliani sperano invece in una cessione immediata a titolo definitivo, un fattore che potrebbe favorire l'inserimento di altri club. Tuttavia la dirigenza neroverde è anche consapevole della preferenza espressa da Scamacca, che considera l'ipotesi interista la migliore per la sua carriera. I vertici di viale della Liberazione sfrutteranno questo gradimento per provare a mettere alle strette il Sassuolo, ben sapendo che, se le cose dovessero andare per le lunghe, qualcun altro potrebbe approfittarne.