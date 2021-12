Scamacca, ecco il “piano Lautaro”. Offerta più alta, l’Inter prova a soffiarlo alla Juve

L'attaccante del Sassuolo è nel mirino dell'Inter e della Juve, ma i nerazzurri potrebbero accontentare le richieste di 40-45 milioni

"Tutto sulla scorta di una felice esperienza passata con Lautaro Martinez appena arrivato nel 2018-19: era il suo anno di apprendistato nerazzurro e Mauro Icardi era ancora re. Quel periodo assieme al connazionale è servito per costruire il Toro famelico che ora si gode Simone Inzaghi. Uno Scamacca vestito di nerazzurro vivrebbe quindi una stagione, la prossima, alle spalle di Edin, proprio come il Toro fece con Maurito prima di spiccare il volo e poter vivere di vita propria: non concorrenza ma convivenza con ruoli ben definiti, non competizione ma transizione da guidare scientificamente", spiega La Gazzetta dello Sport.

La Juve presto presenterà un'offerta da 35 milioni, magari dilazionata in più anni e con qualche giovane nella proposta. Il Sassuolo non ha fretta di cedere e aspetta il miglior offerente. "Da parte sua, l’Inter guarda a Scamacca da sempre, già dalla scorsa estate tormentata, ma ha più pazienza dei bianconeri: ragiona soltanto per l’estate visto che adesso l’attacco va che è una meraviglia e non ci sono soldi in cassa per operazioni onerose. Ma tra qualche mese l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio potrebbe pure trovare un modo per superare quota 35 milioni, avvicinandosi ai 40-45 che vuole il Sassuolo. Ovviamente, bilanciando nel complesso entrate e uscite, come impongono le attuali finanze del club. Questa eventualità passa da una parola precisa: “contropartita”. Andrea Pinamonti, che sta rimettendo sui giusti binari la sua carriera all’Empoli, è valutato 20 milioni e sarebbe il sostituto ideale di Scamacca in Emilia. E occhio pure a Lorenzo Pirola, un difensore ora in prestito al Monza e dal brillante avvenire", spiega il quotidiano.