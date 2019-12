Mercato, Sky boom: “Impostato affare tra Inter e Napoli, Conte ha già dato l’ok”

Non solo un laterale e un centrocampista. L’Inter, sul mercato di gennaio, sta valutando anche l’ipotesi di rinforzare l’attacco con un vice Lukaku. E l’ultima notizia, in tal senso, arriva da Sky Sport. Ed è una notizia piuttosto clamorosa. L’Inter, infatti, sta parlando con il Napoli per valutare l’ipotesi di uno scambio tra Matteo Politano e Fernando Llorente, considerato l’ideale vice-Lukaku.

Contatti tra i due club in corso, riferisce Di Marzio, ma accordo che non è ancora stato raggiunto nonostante ci sia l’ok di massima da parte di Conte e Gattuso all’operazione. Toccherà adesso che Inter e Napoli raggiungano l’intesa totale: affare impostato, ma non ancora in chiusura dunque. Parti che continueranno a lavorare, pronte a coinvolgere in maniera sempre più approfondita anche gli agenti dei rispettivi calciatori.