Mercato, l’Inter ha scelto la sua ultima punta. Ed è una scelta assolutamente a sorpresa

L’Inter cerca una punta di grande esperienza, con un buon carico di gol, ma non dimentica i giovani. E così, tra i vari Dzeko, Giroud, Cavani e Aubameyang, c’è spazio anche per le idee di più ampio respiro.

Idee che non coinvolgono Sebastiano Esposito, per cui è stato deciso un percorso diverso, fatto di un anno in prestito per crescere e maturare. Lo seguono squadre di A ma c’è anche l’ambizioso Monza di Galliani e Berlusconi sulle sue tracce.

E allora, ecco il nome che non ti aspetti, quello di un altro gioiellino acquistato nel recente passato dall’Inter. Non Pinamonti, come si pensava in un primo momento, ma Eddie Salcedo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il classe 2001 “sta dimostrando di avere spalle larghe per essere la quarta-quinta punta nella rosa di Conte. Il presidente Setti vorrebbe trattenere il 18enne per un’altra stagione ma gli ottimi rapporti tra Inter e Verona facilitano gli accordi per il ritorno in nerazzurro. Per di più Salcedo è, oggi, formalmente in prestito biennale dall’Inter al Genoa”.