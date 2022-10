Dzeko in scadenza, alti e bassi Correa: gli scenari per il futuro dietro alla Lu-La

“Correa continua ad essere discontinuo e i 31 milioni investiti per comprarlo dalla Lazio aumentano la pressione sull’argentino: la stagione è lunga ma urgono risposte concrete e convincenti. E poi c’è il capitolo Dzeko da analizzare: il bosniaco è in scadenza e in agenda non è previsto a breve termine un incontro tra le parti per capire il da farsi. Appuntamento rimandato – forse – in primavera, ma è chiaro che Edin, che al via della prossima stagione avrà 37 anni compiuti, non può essere considerato un asset su cui costruire un progetto futuro. L’Inter voleva ringiovanire la rosa già nella scorsa stagione, ma gli obiettivi Scamacca e Raspadori – ad esempio – hanno preso strade diverse e per tornare a reinvestire bisognerà capire quanto potrà essere investito sul mercato, escludendo possibili sacrifici.

Ma il futuro è adesso, almeno per Edin Dzeko. Perché a 36 anni c’è poco da pensare a cosa accadrà a fine stagione. Il contratto è in scadenza, ma lui non se ne preoccupa particolarmente. Quando è sbarcato a Milano, Edin chiedeva un triennale ma si è dovuto accontentare di due anni. Un’altra stagione all’Inter la farebbe volentieri, ma poi c’è sempre la soluzione Stati Uniti pronta. Dzeko ha sempre detto di voler concludere la carriera con una esperienza in Mls: a Miami, ha appena dato l’addio al calcio un certo Higuain e il club è alla ricerca di un nuovo 9 stellare, magari in arrivo dall’Europa. E poi c’è il fascino di Los Angeles, a cui Edin è legato anche per questioni private. Per questo, il futuro non preoccupa. Semmai è l’Inter che dovrà capire in fretta come muoversi: il mercato non aspetta, soprattutto se si opterà per la rivoluzione in attacco”, si legge sulla rosea.