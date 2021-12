Scudetto al primo anno, Inzaghi può entrare nella storia. Inter, pronto il rinnovo

Il tecnico nerazzurro può emulare tre illustri predecessori. E la dirigenza interista è pronta a blindarlo

Il primo obiettivo stagionale è stato raggiunto qualche settimana fa: la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Un altro traguardo è stato tagliato ieri: l'Inter è campione d'inverno con una giornata di anticipo. I primi mesi sulla panchina nerazzurra di Simone Inzaghi sono stati decisamente soddisfacenti . L'obiettivo dichiarato, ora, è quello di vincere quello scudetto che varrebbe la seconda stella. L'ex tecnico della Lazio potrebbe così entrare nella storia del club interista, vincendo il titolo al primo tentativo. Un'impresa riuscita solamente a tre allenatori, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "I segnali sono positivi. Non sono neppure più solo segnali, per la verità: mezzo scudetto da ieri sera è in tasca, il titolo di campione d'inverno è cosa fatta, cosa che neppure un anno fa ad Antonio Conte era riuscita. E allora eccola qui, la richiesta inviata per raggiungere questi tre: Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi, José Mourinho. Loro la tessera del club ce l'hanno già: ora Inzaghi può diventare il quarto allenatore a vincere lo scudetto alla prima stagione sulla panchina dell'Inter in 114 anni di storia".

"Inzaghi oggi è il signore di Appiano. Ha avuto un approccio intelligente nel mondo nerazzurro, risultando perfetto nel calarsi immediatamente in una realtà sconosciuta. E in un ambiente mai vissuto in carriera, se è vero che non aveva mai guidato prima un top club. [...] Le parole hanno un peso, la stella polare è una definizione per certi versi anche impegnativa. Ma non si può dire che sia sorprendente. Il 2022 porterà con sé anche il rinnovo del contratto di Inzaghi: non c'è fretta, accadrà probabilmente con l'avvicinarsi della primavera, ma non è nelle idee di nessuno ad Appiano iniziare la stagione 2022-23 con un tecnico in scadenza. A maggior ragione se nel frattempo Simone avrà ricevuto quella famosa tessera del club esclusivo".