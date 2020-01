Vicini di casa, amicizia e stesse passioni: tutti i segreti dell’intesa totale Lautaro-Lukaku

E’ un’intesa a tutto tondo quella tra i due centravanti dell’Inter Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Tutti hanno negli occhi le loro giocate e i loro gol con la maglia dell’Inter, ma dietro tutto questo c’è di più. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che analizza in maniera approfondita il loro rapporto fuori dal campo: “A Milano vivono nello stesso complesso residenziale, quello che Zaha Hadid ha immaginato come delle lussuose navi da crociera. E in crociera viaggia l’Inter tutta, con questi due. Amici prima che vicini, come raccontato da Lukaku stesso dopo la partita con il Napoli. «Ci frequentiamo anche fuori dal campo», le parole del belga. Detto da uno che non ama la vita mondana e le uscite in giro per la città, mica male. Stessa casa, stesso posto, incubo costante per le difese avversarie.

I due hanno amici e abitudini diverse, ma in tutti i momenti comuni fanno praticamente coppia fissa: in ritiro non li vedi mai mangiare uno lontano dall’altro, il feeling è stato immediato fin dal mese di agosto. Dialogano molto in spagnolo – lingua che Lukaku conosce e utilizza e un po’ anche in italiano. Hanno una passione simile per l’abbigliamento alla moda e per alcuni marchi di tendenza, è praticamente scontato trovarli uno vicino all’altro in ogni momento lavorativo, naturale che tra i due sia scattato anche qualche reciproco invito a cena. City Life, una vita all’attacco. È lì che Lautaro si è stabilito fin dalla scorsa stagione. È lì che Lukaku ha spostato la sua abitazione.