Seiwald, Sucic, Kjaergaard: chi sono i talenti made in Salisburgo sulla lista dell’Inter

Da quando è entrato nell'orbita Red Bull, il Salisburgo è entrato stabilmente nell'elite del calcio europeo. Merito di una società all'avanguardia, che fa dello scouting il suo punto di forza. Una fucina di talenti inesauribile, che negli ultimi anni ha sfornato gente come Mane, Haaland, Keita, Szoboszlai e Adeyemi. Per questo motivo sono sempre di più i top club che guardano con grande interesse a queste latitudini, inclusa l'Inter, che nelle scorse settimane ha avuto un incontro con Mario Gomez, responsabile tecnico degli austriaci. I nomi emersi in chiave nerazzurra, oltre al più noto Okafor, sono quelli di Seiwald, Sucic e Kjaergaard: scopriamo insieme chi sono.