FCIN1908 / Sensi, 3 interessate. Ma c’è un messaggio chiaro: futuro e scenari

La verità di base è che il centrocampista marchigiano non vive un momento sereno. Ecco quanto raccolto da Fcinter1908 sul suo futuro

Pasquale Guarro

Beppe Marotta ha sempre avuto un mantra, spesso rivelato nelle varie interviste concesse alla stampa. Per l’amministratore delegato nerazzurro, trattenere calciatori scontenti, a lungo andare, può risultare penalizzante e per questo motivo, di fronte a una chiara richiesta di cessione, l’Inter non opporrà mai alcuna resistenza. La questione Sensi è stata finora presentata così, ma in verità presenta qualche sostanziale differenza.

La verità di base è che il centrocampista marchigiano non vive un momento sereno. È comprensibile, ha vissuto la frustrazione di chi è stato a lungo vittima di infortuni a volte incomprensibili e adesso che inizia a sentirsi meglio, fatica a guadagnare la fiducia di Simone Inzaghi. Sensi vede poco il campo e ha capito che anche in futuro avrà poco spazio, per questo motivo gradirebbe iniziare una nuova esperienza. L’Inter, come sempre, è disposta a parlarne, ma l’altro fattore che entra in gioco è che al momento Sensi non ha richieste che lo entusiasmano.

Sassuolo, Sampdoria e Fiorentina sono alla finestra, ma dopo aver fatto gavetta ed essersi meritato l’Inter, Sensi non vuole ridimensionarsi. Questo quanto appurato da Fcinter1908.

Perché se è vero che negli ultimi due anni è stato quasi sempre fermo, è altrettanto vero che rimane pur sempre il calciatore che all’avvio dell’era Conte sembrava fondamentale per per tutte le trame di gioco del tecnico leccese. Il ragazzo è sicuro di potersi nuovamente esprimere su quei livelli e per questo motivo non intende fare passi indietro, ma proprio per questo diventa difficile, se non impossibile, una sua cessione a gennaio. Se ne riparlerà a giugno, nella speranza di collezionare qualche minuto in più in campo.