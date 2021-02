Sky – Inter, brutte notizie in vista del derby: Sensi di nuovo fermo, le ultime

Non arrivano buone notizie per Conte in vista di Milan-Inter. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Sensi si è fermato

Marco Macca

Non arrivano buone notizie per l'Inter e per Antonio Conte in vista del derby di domenica pomeriggio contro il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Stefano Sensi si è fermato ancora.

Il centrocampista nerazzurro, vittima di tanti infortuni negli ultimi mesi, ha accusato un affaticamento muscolare che ne allontana il pieno ritorno in campo. Lo staff medico nerazzurro, sottolinea Sky, valuterà le sue condizioni nei prossimi giorni.

(Fonte: Sky Sport)