Sensi, comincia la scalata: qualità e duttilità per riprendersi l’Inter. Inzaghi…

Il centrocampista nerazzurro disputerà uno spezzone di partita nell'amichevole di oggi contro la Pergolettese

"Il percorso neroazzurro di Stefano Sensi ricomincia contro la Pergolettese. Quest'oggi infatti il centrocampista venticinquenne disputerà, a livello personale, il primo test probante della stagione. Con Simone Inzaghi che schiererà l'ex Sassuolo per almeno una mezz'ora abbondante, se non per un tempo intero".

"Sensi lavora quindi per prendersi l'Inter. Anzi, per riprendersi l'Inter. Il 12 nerazzurro, dopo essere stato determinante nei primi mesi della gestione Conte, quando era una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico salentino, e forse per prestazioni, gol e assist, poteva addirittura essere considerato il miglior centrocampista di tutta la Serie A, punta adesso a conquistare anche Inzaghi. E a scalare le gerarchie dell'allenatore piacentino".

"Una tecnica comunque invidiabile e ben al di sopra della media, può consentire al calciatore di lottare per la titolarità in quella casella attualmente vuota, dopo i ben noti problemi di Eriksen. In tale posizione Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno colto l'opportunità Calhanoglu, ma nulla vieta a Sensi di insinuare il tarlo del dubbio nella mente del suo nuovo tecnico. Discorso equivalente anche per la posizione ricoperta da Marcelo Brozovic. Il croato, fosforo del centrocampo dei campioni d'Italia, resta un elemento imprescindibile per la zona nevralgica del campo dei nerazzurri. Ma in una stagione che si prospetta - e si spera per i tifosi – lunga, ricca di impegni e consequenzialmente logorante, potrà sicuramente essere utile un ricambio per l'atleta di Zagabria. E se Agoume non dovesse essere ritenuto all'altezza di ricoprire il ruolo di vice Brozovic, Sensi potrebbe essere un’alternativa interessante e credibile".