Shakhtar-Inter, le PROBABILI: Dimarco scavalca Perisic. Fiducia a Calhanoglu

Il tecnico dell'Inter Inzaghi ha scelto di puntare sull'esterno italiano e di inserire ancora il turco in mediana dal 1'

Dopo la sconfitta con il Real Madrid, l'Inter scende in campo questa sera alle 18.45 contro lo Shakhtar. Per la sfida di Kiev, Inzaghi dovrebbe effettuare solamente due cambi rispetto alla formazione scesa in campo sabato con l'Atalanta. Confermata la difesa con i tre tenori davanti ad Handanovic, cambiano entrambe le corsie laterali. A destra parte dal 1' Dumfries, mentre a sinistra fiducia a Dimarco dopo il rigore sbagliato contro i bergamaschi.